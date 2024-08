Anne Frank Huis staat stil bij laatste passage in dagboek

AMSTERDAM (ANP) - De Anne Frank Stichting staat donderdag stil bij het feit dat het exact tachtig jaar geleden is dat de onderduikster voor de laatste keer in haar dagboek schreef. Zondag is het tachtig jaar geleden dat de familie Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis in handen van de Duitsers vielen en werden afgevoerd naar concentratiekampen.

"Ik weet precies hoe ik zou willen zijn, hoe ik ook ben... van binnen, maar helaas, ik ben het enkel voor mezelf", was de laatste zin die Anne noteerde. Ze overleed in februari 1945 in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

De Anne Frank Stichting wijst op haar socialmediakanalen op de historische dag. Ook op haar site verhaalt de stichting over de arrestatie en het mogelijke verraad dat daaraan ten grondslag lag. "Wat we weten is dat op 4 augustus 1944 een 15-jarig Joods meisje na 25 maanden onderduik wordt gearresteerd en haar dagboekpapieren in haar schuilplaats achterlaat. Een meisje dat met haar levensverhaal en woorden nog altijd mensen wereldwijd inspireert."