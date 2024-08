Hijsende Thijz (B&B vol Liefde) verstoort nachtrust door Bacchanalen op camping

De excentrieke vrijgezel Thijz, momenteel te zien in B&B Vol Liefde, runt een camping in het pittoreske Franse dorpje Saint-Geniez-ô-Merle. Maar niet elke gast is even gecharmeerd van de kunstzinnige eigenaar, schrijft DenD

Camping Moulin de Lacombe is met zijn achttien plaatsen een intieme plek waar gasten Thijz al snel leren kennen. Helaas is niet iedere ervaring even positief. Eén gast klaagt: "Oei, de rust viel ons erg tegen. Overdag een hoop geschreeuw van kleine kinderen. In de avond werd er meerdere avonden met de eigenaar tot laat gedronken. Tot twee keer toe moeten aangeven dat we wilden slapen…”

Overlast

Het lijkt erop dat vooral Thijz zelf voor de nodige overlast zorgt. "Jammer. Het rustconcept is hierdoor helemaal weg. We hadden bijna een hotel geboekt voor de laatste avond", besluit dezelfde teleurgestelde gast.

Afgelopen week bleek dat Thijz zijn eigen voornaam uit de hoge hoed heeft getoverd. Eva van Riet vertelt in de podcast De T Kijkt Tv dat de bijzondere naam van Thijz is afgeleid van zijn oorspronkelijke Nederlandse naam. Zijn echte naam is namelijk Matthijs, gewoon met een S.

Matthijs en Annemarie

Wat dat betreft zou hij juist goed moeten matchen met Ammarie. De vrouw die voor Thijz naar Frankrijk kwam in haar retrocamper en eerder deze week afscheid van hem nam na zijn brute afwijzing, blijkt namelijk ook een alternatieve naam te dragen. Ammarie, de zus van Paul (en schoonzus van Debbie) kreeg de naam Annemarie van haar ouders mee.