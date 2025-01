Anouar T.: liquidatiedreiging op mij vanuit de media

AMSTERDAM (ANP) - Anouar T., hoofdverdachte in het hoger beroep over het faciliteren van de moord op advocaat Derk Wiersum, zegt dat er een "liquidatiedreiging vanuit de media" is op hem. Dat zou de directeur van de gevangenis waar hij zit, hem hebben laten weten. Het Openbaar Ministerie zegt van niets te weten, en ook niet dergelijke informatie vanuit de penitentiaire inrichting te hebben ontvangen.

Volgens T. zit hij in een zwaar detentieregime door de dreiging op zijn leven, die dus vanuit de media zou komen, of "vanuit het vonnis van de rechtbank". Hij zegt geen nadere onderbouwing van deze dreiging te hebben ontvangen, behalve dat er gevaar is "zolang media een rol hebben in deze zaak".

T., familie van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, is door de rechtbank veroordeeld tot 26 jaar cel voor zijn leidende rol bij de moord op Wiersum. Het hoger beroep van deze zaak is momenteel bezig. T. (31) deelde de informatie die hij kreeg over de mogelijke liquidatiedreiging maandag met het gerechtshof Amsterdam. Het OM zei niet te weten waar deze informatie vandaan komt. Wel zou er eerder een dreiging zijn geweest vanuit de criminele organisatie waar T. deel van uit zou maken.

Advocaat Wiersum werd op 18 september 2019 in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten.