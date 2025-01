AzG wil zo snel mogelijk gezondheidssysteem optuigen in Gaza

AMSTERDAM (ANP) - Artsen zonder Grenzen wil helpen het gezondheidssysteem in Gaza snel weer op te bouwen. Volgens Karel Hendriks, directeur van AzG in Nederland, is de medische infrastructuur door de oorlog met Israël volledig ingestort. Ondanks de huidige wapenstilstand waarschuwt hij dat niet alles van de ene op de andere dag anders zal zijn.

"We leven een beetje tussen hoop en vrees", zegt Hendriks. "Natuurlijk is het staakt-het-vuren een belangrijk moment en hopen we vurig dat het standhoudt en permanent wordt. Het is een belangrijke prioriteit voor ons om op te schalen, we hebben 1600 mensen werkzaam in Gaza. Maar het merendeel zijn lokale medewerkers die net zozeer zijn getroffen als alle andere inwoners. Zij gaan de komende dagen eerst kijken of ze familie kunnen terugvinden en hoe hun huizen erbij staan."