Anouar T. was in hongerstaking om omstandigheden in gevangenis

AMSTERDAM (ANP) - De hoofdverdachte in het hoger beroep over het faciliteren van de moord op advocaat Derk Wiersum, Anouar T., is twee keer in honger- en dorststaking gegaan uit protest tegen de omstandigheden waaronder hij vastzit. T. werd in een geval opgenomen in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Dat werd dinsdag bekend tijdens een voorbereidende zitting bij het gerechtshof in Amsterdam.

De 31-jarige verdachte zit inmiddels weer vast op een Afdeling Intensief Toezicht (AIT) van de gevangenis in Arnhem. Hij is "behoorlijk" afgevallen, maar het gaat de goede kant op met hem, volgens een van zijn advocaten. "Al is het nog niet allemaal koek en ei."

T., familie van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi, is door de rechtbank veroordeeld tot 26 jaar cel voor zijn leidende rol bij de moord op Wiersum. T. voerde tot voor kort zijn eigen verdediging, maar inmiddels heeft hij drie advocaten.

De volgende zitting staat gepland op 7 juli. T. blijft tot die tijd in de cel.