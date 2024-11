Anouk heeft lied opgestuurd voor songfestival

HILVERSUM (ANP) - Zangeres Anouk is gebeld door de selectiecommissie van het Eurovisie Songfestival over een eventuele deelname. Dat zei ze donderdagavond in RTL Boulevard. "Daarna heb ik gelijk een nummer ingestuurd", aldus Anouk, die ook zei daarna nog niets gehoord te hebben.

In 2013 vertegenwoordigde Anouk Nederland al tijdens het songfestival. Met het nummer Birds bereikte zij toen de negende plaats. Het was voor het eerst in jaren dat Nederland weer hoge ogen gooide op de internationale muziekwedstrijd.

Het liedje dat Anouk voor de editie van 2025 heeft ingestuurd is volgens haarzelf "geen depressieve ballad". "Geen vogels die van het dak vallen. Het is een vrij hard nummer." Anouk zei ook dat ze voor de editie van dit jaar een nummer had ingestuurd, dat ze samen met rapper Latifah had opgenomen. Ze hoorde daarna naar eigen zeggen niets meer van de selectiecommissie. Die koos uiteindelijk voor Joost Klein.