Poetin: strijd is aan de gang om nieuwe wereldorde

SOTSJI (ANP/RTR/AFP) - Volgens de Russische president Vladimir Poetin wordt er gestreden om een nieuwe wereldorde. Tijdens een toespraak in Sotsji zei hij dat "de oude structuren van de wereld onherroepelijk verdwijnen, en er zich een serieuze strijd ontvouwt om een nieuwe structuur."

Rusland heeft volgens de president een plaats in die nieuwe wereldorde. "Geen enkele beslissing van de zogenaamde superieuren in Washington of Brussel kan daar iets aan veranderen", zei hij tegen het publiek.

De president haalde in de speech voor de denktank Valdai Club ook uit naar de NAVO. Hij noemde de militaire alliantie "een anachronisme", een achterhaald verschijnsel. De BRICS past volgens de president beter bij deze tijd. Hij omschreef die club van opkomende economieën, waar ook China en India bij horen, als "een voorbeeld van constructieve samenwerking".