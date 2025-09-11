ECONOMIE
Regeling hergebruik plastic die Kamer wil, komt er voorlopig niet

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 18:42
DEN HAAG (ANP) - Een financiële regeling om hergebruik en recycling van plastic aan te moedigen, komt er voorlopig niet. Een Kamermeerderheid sprak donderdag in een debat steun uit voor deze 'hefboom', maar volgens demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu, VVD) hangt de invoering af van Europese plannen die in 2029 in werking treden.
De 'circulaire hefboom' houdt in dat producenten en importeurs geld betalen voor het deel nieuw fossiel plastic dat in hun producten zit. Dat geld moet in andere delen van de economie worden gebruikt om de overstap naar een kringloopeconomie aan te moedigen. Het is een van de plannen die de plasticbranche onlangs heeft omarmd.
Een heffing op de hoeveelheid plastic in een product kan alleen als een "digitaal productpaspoort" op Europees niveau is ingevoerd, zei Aartsen. In zo'n paspoort moet komen te staan waar een product vandaan komt en wat erin zit. "Ik wijs het idee van de hefboom niet af."
