ANP Verkiezingsdienst: D66 loopt duizenden stemmen uit op PVV

DEN HAAG (ANP) - De voorsprong van D66 ten opzichte van de PVV is met duizenden stemmen toegenomen nadat ruim dertig gemeenten nieuwe tellingen hebben aangeleverd. Dat meldt de Verkiezingsdienst van het ANP. De PVV heeft 1319 stemmen minder dan eerder gedacht, D66 juist 4314 stemmen meer.

Direct na het sluiten van de stembus hebben de meeste gemeenten een eerste, snelle telling uitgevoerd waarbij alleen werd gekeken op welke partij kiezers hebben gestemd. Later zijn ook de voorkeursstemmen meegenomen. Daarbij zijn ook verschillen aan het licht gekomen ten opzichte van de eerste tellingen, aldus de ANP-Verkiezingsdienst.

De Kiesraad komt vrijdag met de officiële uitslag.

Grote verschillen in Rotterdam

Met name in Rotterdam zijn de verschillen opvallend. De PVV heeft daar 2483 stemmen minder dan eerder gedacht, terwijl D66 er 2423 stemmen bij krijgt. Ook in Emmen is er een relatief groot verschil, in het nadeel van de PVV.

In sommige andere gemeenten gaat de PVV er juist iets op vooruit. In de gemeente Amersfoort heeft de PVV bijvoorbeeld 427 stemmen meer dan eerder.

De ANP Verkiezingsdienst heeft vrijdag op basis van een analyse van de uitkomsten al gemeld dat D66 de verkiezingen heeft gewonnen. Het is ook nog mogelijk dat de partij er een restzetel bij krijgt en daarmee groeit naar 27 zetels.