Anti-immigratieprotest aangekondigd in Amsterdam op 12 oktober

AMSTERDAM (ANP) - Op TikTok wordt een protest "tegen massa-immigratie, voor een veilig Nederland en tegen het woningtekort" aangekondigd op de Dam in Amsterdam op 12 oktober. De post van Nationaal Protest heeft tot dusver 875 'likes'.

In de video bij de aankondiging is een klein meisje te zien dat een papiertje vasthoudt met de tekst "Wij eisen niet de Nacht, maar ons Land terug!". Ook staat in de aankondiging 'NEE tegen AZC' en 'Genoeg = genoeg'. Die leuzen werden zaterdag ook geroepen bij het protest voor een strenger asielbeleid op het Malieveld dat uitliep op rellen. Betogers blokkeerden de naastgelegen A12 in Den Haag en keerden zich tegen de politie.

In de aankondiging staat dat er tot 14.30 uur sprekers zijn en daarna een mars volgt, die tot 16.00 uur duurt. Een woordvoerder van de gemeente wil desgevraagd niet zeggen of de demonstratie is aangemeld. Hij vindt de vraag woensdagavond niet urgent genoeg om te beantwoorden en zegt er donderdag op terug te komen. Een woordvoerder heeft eerder wel tegen AT5 en NH Nieuws gezegd dat de gemeente een "kennisgeving" heeft ontvangen van het protest en dat er wordt overlegd met de organisator.

Nederlands elftal

Nationaal Protest vermeldt dat de demonstratie in eerste instantie op 19 oktober zou plaatsvinden, maar dat deze is verplaatst omdat op die dag ook de marathon van Amsterdam is.

Op 12 oktober speelt ook het Nederlands elftal tegen Finland in de hoofdstad. De Johan Cruijff ArenA gaat die dag om 16.00 uur open en de wedstrijd begint om 18.00 uur.