Geen explosief gevonden bij UWV-gebouw in Heerlen

HEERLEN (ANP) - Bij een UWV-gebouw in het Limburgse Heerlen is geen explosief aangetroffen, meldt de politie. "Er is sprake van een valse melding."

Eerder op woensdag kwam de melding dat er mogelijk een explosief in het pand zou zijn. Een speciaal team heeft met explosievenhonden het gebouw doorzocht en niets aangetroffen. Het pand is weer vrijgegeven.

Naar aanleiding van de melding werden mensen binnen een straal van 100 meter van het gebouw verzocht het gebied te verlaten. Treinverkeer rond Heerlen kwam stil te liggen en het station werd geëvacueerd. In de NS-app is te zien dat de treinen van en naar Heerlen vanaf 20.15 uur weer gaan rijden.