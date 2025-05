Anti-Israëlactivisten bij ESF-openingsceremonie: schaam je

BASEL (ANP) - Anti-Israëlactivisten hebben zich verzameld bij de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival in Basel. De demonstranten met Palestijnse vlaggen roepen in koor "shame on you" ("schaam je"), "free Palestine" en joelen "boe".

De leuzen waren het duidelijkst te horen tijdens een toespraak van politicus Conradin Cramer, de voorzitter van de regering van het kanton Basel-Stadt.

Rond de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival is veel te doen. Tegenstanders vinden dat het land niet mee zou mogen doen vanwege de situatie in Gaza. Een petitie tegen de deelname van Israël is inmiddels meer dan 260.000 keer ondertekend. Zangeres Yuval Raphael vertegenwoordigt het land dit jaar.

Organisator European Broadcasting Union (EBU) beloofde eerder al een "brede discussie" over de deelname van Israël, maar zegt ook dat het songfestival een "niet-politiek muziekevenement" is.