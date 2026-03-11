ECONOMIE
Staatssecretaris overweegt hoger salaris voor gevangenispersoneel

Samenleving
door anp
woensdag, 11 maart 2026 om 12:29
DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Claudia van Bruggen (Justitie, D66) staat open voor het idee om gevangenispersoneel meer te betalen dan ander overheidspersoneel. Dat is momenteel niet mogelijk, omdat medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) onder de cao vallen voor rijksambtenaren. Na de roep van meerdere Kamerleden om hier verandering in te brengen, is de bewindsvrouw bereid om te onderzoeken of DJI-personeel een aparte cao kan krijgen.
Want ze vindt het belangrijk dat DJI-medewerkers "enthousiast, gemotiveerd en betrokken blijven" in tijden van grote personeelstekorten. "Medewerkers van DJI verrichten vaak heel zwaar werk onder moeilijke omstandigheden. Ze verdienen daarom onze waardering", vindt Van Bruggen.
Ze ziet ook nadelen van een aparte cao. Een uitzondering voor DJI zou volgens de bewindsvrouw "een onwenselijke uitwerking" hebben op andere uitvoeringsorganisaties. Ook moet het kabinet extra geld beschikbaar stellen als gevangenispersoneel meer wordt betaald.
