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ANWB: bijna helft Nederlanders deze zomer niet op vakantie

Samenleving
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 8:51
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DEN HAAG (ANP) - Deze zomer gaat 52 procent van de Nederlanders op vakantie. Dat meldt de ANWB op basis van onderzoek onder ruim 4000 Nederlanders. Twee jaar geleden ging nog 73 procent op reis in juli en augustus, vorig jaar 57 procent. "Er gaan deze zomer nog altijd meer dan 7 miljoen Nederlanders op reis, maar we zien dat de zomervakantie voor het eerst geen vanzelfsprekendheid meer is", aldus een woordvoerder van de ANWB.
Deelnemers aan de enquête noemen onder andere de hoge kosten als reden om niet op zomervakantie te gaan. Daarnaast worden vakanties op andere momenten steeds gebruikelijker, schetst de ANWB.
Nederlanders die deze zomer wel op vakantie gaan, blijven voornamelijk in Europa (92 procent). Daarnaast zijn Azië (5 procent) en Noord-Amerika (4 procent) populair. De auto is het belangrijkste vervoermiddel (66 procent), gevolgd door het vliegtuig (31 procent) en de trein (9 procent). Een derde van de vakantiegangers blijft in eigen land.
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