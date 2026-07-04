Van Klinken tweede bij discuswerpen Diamond League Eugene

EUGENE (ANP) - Jorinde van Klinken is op het onderdeel discuswerpen bij de Diamond League in het Amerikaanse Eugene tweede geworden. De 26-jarige Nederlandse kwam in haar tweede poging tot 68,21 meter. Haar landgenote Alida van Daalen wierp een afstand van 65,02 meter, goed voor de derde plaats. Het goud ging naar Valarie Sion uit de Verenigde Staten, die 68,64 meter noteerde.

Van Klinken had in april bij internationale werpwedstrijden in het Amerikaanse Ramona haar Nederlands record nog aangescherpt naar 70,99 meter.

Stefan Nillessen liep op de Engelse mijl naar de tweede plaats in een tijd van 3.50,50. Hij moest alleen de Amerikaan Liam Murphy nipt voor zich dulden (3.50,49). Diens landgenoot Abel Teffra werd derde in 3.51,13.