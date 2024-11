Aandacht voor resultaten ABN AMRO en inflatie VS op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de resultaten van ABN AMRO. De bank zag de nettowinst dalen in het derde kwartaal ten opzichte van een jaar geleden. Wel wist ABN AMRO de rente-inkomsten op te voeren. Ook kwam er weer geld vrij, dat eerder apart was gezet voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. Topman Robert Swaak sprak van sterke kwartaalcijfers.

Beleggers moeten wel nog een tijdje wachten op een besluit van ABN AMRO over een nieuw aandeleninkoopprogramma. Dat besluit wordt uitgesteld tot de resultaten over het tweede kwartaal van 2025. Volgens Swaak is er dan meer bekend over de nieuwe kapitaaleisen voor banken.

Daarnaast kijken beleggers uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Dat cijfer speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verlaagde vorige week de rente opnieuw om de economie te ondersteunen. Nu de inflatie is afgekoeld, verwachten beleggers dat de Fed de rente in december verder gaat verlagen.

Thuisbezorgd

De AEX-index op het Damrak lijkt lager te gaan beginnen, na de verliesbeurt van 1,5 procent een dag eerder. De Aziatische beurzen gingen ook overwegend omlaag, na de koersverliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio zakte 1,7 procent en de beurs in Hongkong daalde 0,6 procent.

Just Eat Takeaway verkoopt de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub aan branchegenoot Wonder. De eigenaar van Thuisbezorgd zocht al langer naar een koper voor Grubhub, dat in 2021 werd gekocht voor 7,3 miljard dollar. Sindsdien heeft het bedrijf voor miljarden aan waarde afgeschreven op de dochteronderneming. Grubhub wordt nu verkocht tegen een bedrijfswaarde van 650 miljoen dollar. Just Eat Takeaway verwacht dat de netto-opbrengst van de verkoop zo'n 50 miljoen dollar zal bedragen.

Prosus

Chemicaliëndistributeur IMCD liet weten zo'n 300 miljoen euro te hebben opgehaald met de plaatsing van nieuwe aandelen bij institutionele investeerders. De aandelen werden uitgegeven tegen 141,50 euro per stuk.

Prosus zal mogelijk profiteren van een succesvol beursdebuut van Swiggy in India. De techinvesteerder verkocht een deel van zijn aandelen van de maaltijdbezorger bij de beursgang en houdt een belang over van zo'n 25 procent in het bedrijf.

De euro was 1,0613 dollar waard, tegen 1,0601 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 68,29 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder, op 72,10 dollar per vat.