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Vakbonden staken ondanks verzachten bezuiniging sociale zekerheid

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 01 september 2026 om 14:37
bijgewerkt om dinsdag, 01 september 2026 om 14:40
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De geplande acties en stakingen van de vakbonden tegen de kabinetsplannen rondom sociale zekerheid gaan door. Dat laten FNV en CNV weten. Het minderheidskabinet heeft de miljardenbezuiniging grotendeels uit de boeken gehaald, bevestigden Haagse bronnen aan het ANP na een bericht van RTL Nieuws. Maar dat is voor de vakbonden onvoldoende. "Aan ons ultimatum is niet voldaan. Daarom gaan we door met onze acties. We zien dat het kabinet beweegt, en dat laat zien dat actievoeren zin heeft", zegt FNV-voorzitter Hans Spekman.
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