ANWB waarschuwt voor drukte op Amsterdamse wegen door SAIL

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 21:09
AMSTERDAM (ANP) - Het wordt de komende dagen druk op de weg in en rond Amsterdam. Daarvoor waarschuwt de ANWB vanwege SAIL. Het nautische evenement begint woensdag en duurt tot en met zondag.
De ANWB geeft aan dat door werkzaamheden de A5 vanaf afrit Westpoort naar de aansluiting met de A10 dicht is. Hetzelfde geldt voor de Coentunnel in de A10 richting Zaanstad. Verder moeten automobilisten rekening houden met drukte op de wegen langs het Noordzeekanaalgebied. Volgens de ANWB wordt het ook druk op de P+R-plaatsen.
"Plan daarom je reis goed. Ook in Amsterdam zelf. SAIL Amsterdam is namelijk over verschillende gebieden in de stad verdeeld. Reizen tussen deze gebieden kost tijd, houd daar rekening mee", aldus de ANWB, die net als de organisatie oproept om met het ov naar Amsterdam te komen.
