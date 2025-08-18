ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky bezorgt brief van zijn vrouw voor 'bondgenoot' Melania

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 20:48
anp180825164 1
WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump een brief overhandigd van zijn vrouw. Die is bedoeld voor Trumps echtgenote Melania, die vorige week een smeekbrief aan de Russische president Vladimir Poetin schreef.
Wat er in de brief van de Oekraïense first lady staat, is nog onduidelijk. "Hij is niet voor u, maar voor uw vrouw", zei Zelensky bij aanvang van zijn beladen gesprek met Trump. "Ik wil 'm", grapte Trump quasi-teleurgesteld.
Medestanders van Oekraïne zien in Melania een onverwachte bondgenoot sinds Trump vertelde hoe zij hem voorhield dat Poetin wel doet alsof hij vrede wil, maar ondertussen bloed blijft vergieten in Oekraïne. De brief van vrijdag, waarin ze Poetin vraagt aan de kinderen te denken en vrede te sluiten, heeft dat versterkt.
Vorig artikel

Tennisser De Jong door in kwalificatietoernooi US Open

Volgend artikel

ANWB waarschuwt voor drukte op Amsterdamse wegen door SAIL

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden