Zelensky bezorgt brief van zijn vrouw voor 'bondgenoot' Melania

WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump een brief overhandigd van zijn vrouw. Die is bedoeld voor Trumps echtgenote Melania, die vorige week een smeekbrief aan de Russische president Vladimir Poetin schreef.

Wat er in de brief van de Oekraïense first lady staat, is nog onduidelijk. "Hij is niet voor u, maar voor uw vrouw", zei Zelensky bij aanvang van zijn beladen gesprek met Trump. "Ik wil 'm", grapte Trump quasi-teleurgesteld.

Medestanders van Oekraïne zien in Melania een onverwachte bondgenoot sinds Trump vertelde hoe zij hem voorhield dat Poetin wel doet alsof hij vrede wil, maar ondertussen bloed blijft vergieten in Oekraïne. De brief van vrijdag, waarin ze Poetin vraagt aan de kinderen te denken en vrede te sluiten, heeft dat versterkt.