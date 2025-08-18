ECONOMIE
Trump: grote stap dat Rusland instemt met veiligheidsgaranties

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 21:14
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump noemt het een grote stap dat Rusland kan instemmen met westerse veiligheidsgaranties voor Oekraïne. "Dit is een van de hoofdpunten die we moeten overwegen", zei hij tegen Europese leiders, onder wie de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, in het Witte Huis. "Wie er wat gaat doen."
Trump overlegt met Europese leiders na zijn gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin in Alaska. "Ik ben optimistisch dat we samen tot een overeenkomst kunnen komen die toekomstige agressie tegen Oekraïne afschrikt", zei Trump. Hij stelde ook dat de Europese landen een "groot deel van de last zullen dragen" en daarbij hulp van de VS gaan krijgen. "We gaan ze helpen en het heel veilig maken."
