ANWB waarschuwt voor files op wegen naar Winterspelen

door anp
maandag, 26 januari 2026 om 11:53
DEN HAAG (ANP) - De ANWB waarschuwt voor files op de wegen naar en in Noord-Italië in de periode van de Olympische Spelen. Die beginnen volgende week vrijdag in Milaan en Cortina d'Ampezzo. De organisatie verwacht extra drukte en tijdelijke verkeersmaatregelen.
Zo moeten reizigers richting Cortina d'Ampezzo rekening houden met vertraging op de drukke doorgangsroute van Duitsland naar Tirol, zoals bij de Fernpass (B179) tussen Reutte en Nassereith en op de Duitse A7 tussen Ulm en Füssen. Deze route is ook populair bij Nederlandse wintersporters. Wie richting Milaan rijdt, kan lange wachttijden verwachten bij de St. Gotthardtunnel (A2) in Zwitserland.
De Winterspelen duren tot en met 22 februari.
