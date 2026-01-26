18 jaar cel en tbs voor man die vrouw (75) doodde bij Halsteren

BREDA (ANP) - De 33-jarige Elias M. moet achttien jaar de cel in voor het aanranden en doden van een 75-jarige vrouw uit het Brabantse Halsteren. De rechtbank in Breda heeft hem ook veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. De opgelegde straf is iets lager dan de twintig jaar celstraf en tbs die het Openbaar Ministerie had geëist.

De vrouw was in oktober 2023 met haar echtgenoot aan het wandelen in een bosgebied bij Halsteren. Haar man ging eerder naar huis en de vrouw wandelde nog een stukje verder, toen M. haar passeerde. Hij randde de vrouw aan en doodde haar door haar te smoren en te wurgen. Daarna sleepte hij het lichaam van het slachtoffer dieper het bos in en probeerde hij de vrouw onder bladeren en takken te verstoppen. Iets verderop begroef hij ook haar telefoon en jas onder bladeren.

Volgens de rechtbank heeft M. de vrouw gedood om te voorkomen dat de aanranding aan het licht zou komen.

Hij was verminderd toerekeningsvatbaar, oordeelt de rechtbank.