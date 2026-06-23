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ANWB zet tot en met zondag maximaal wegenwachten in

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 12:37
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DEN HAAG (ANP) - De ANWB zet de rest van de week extra personeel in vanwege de voorspelde hitte. Tot en met zondag wordt gewerkt met een maximale bezetting van wegenwachten, meldt een woordvoerder.
De ANWB ziet door de hitte afgelopen dagen ongeveer 10 procent meer pechgevallen dan normaal. Het gaat onder meer om kapotte accu's, oververhitte auto's en kapotte banden. "Het wordt spannend hoe het de komende dagen zal gaan. Het wordt nog warmer en de vraag is hoeveel mensen de weg op zullen gaan."
Mogelijk leidt de ov-staking van woensdagochtend tot extra verkeer op de weg. Tussen 04.00 en 08.00 uur rijden door de staking nauwelijks treinen, bussen, trams en metro's. De NS meldt dat de dienstregeling daarna "geleidelijk" weer wordt opgestart.
Vanaf woensdag 12.00 uur tot ten minste vrijdag geldt in het midden en zuiden van Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Het KNMI verwacht maximumtemperaturen tussen de 33 en 36 graden.
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