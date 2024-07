ANWB ziet al veel vakantiedrukte op wegen in Europa

DEN HAAG (ANP) - De ANWB ziet zaterdag al veel vakantiedrukte op wegen in Europa. Volgens een woordvoerder is onder meer in Frankrijk en Duitsland sprake van veel vertraging.

Op de A7 in Frankrijk tussen Lyon en Marseille loopt het verkeer zeker een uur vertraging op door de drukte op de weg. Op de A3 in Duitsland zijn veel werkzaamheden waardoor mensen zo'n 1,5 uur langer onderweg zijn.

In Oostenrijk en Zwitserland staan veel files op de wegen richting Italië. De wachttijd bij de Zwitserse Gotthardtunnel is zaterdagmiddag opgelopen tot meer dan honderd minuten. Op de A11 in Oostenrijk staat zaterdagmiddag een file van zeker 9 kilometer richting de grens met Slovenië. Weggebruikers doen daar 1,5 uur langer over hun reis.

Overlast door neerslag

In Oostenrijk zijn door noodweer ook meerdere lokale wegen afgesloten, waardoor het verkeer moet omrijden. Volgens de woordvoerder is de situatie "zoals te verwachten valt" op de onder Nederlandse vakantiegangers populaire wegen richting het zuiden.

In de regio midden is vrijdag de zomervakantie begonnen. In de regio zuid begon de vakantie al een week eerder. In het noorden van het land moeten scholieren nog wachten tot komende vrijdag.