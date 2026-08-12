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ANWB ziet op eclipsavond drukte richting Zandvoort en Bloemendaal

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 18:57
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ZANDVOORT (ANP) - Richting een aantal stranden is het woensdag aan het begin van de avond drukker dan normaal op de weg. Met name richting Zandvoort valt de file op, laat een woordvoerder van de ANWB weten. Op de N201 staat een file van zo'n halfuur.
Ook op de N200 richting Bloemendaal aan Zee is het volgens de ANWB druk. Of er echt sprake is van zogenoemde 'eclipsfiles' van mensen die de zonsverduistering vanaf het strand willen aanschouwen, kan de woordvoerder niet zeggen. Want het is ook gewoon "een prachtige avond" om naar het strand te gaan, zegt hij. De files richting het strand zijn met name in Noord-Holland.
Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering is rond 20.11 uur. Voor goed zicht is een plek met vrij uitzicht richting het westen tot noordwesten nodig.
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