Hezbollah roept Libanezen op nog niet terug te keren naar huis

BEIROET (ANP/RTR/AFP) - Hezbollah roept bewoners van het zuiden van Libanon, de Bekaavallei en de zuidelijke buitenwijken van Beiroet op om nog niet terug te keren naar huis. Eerst moet er een "officieel en definitief" staakt-het-vuren worden gesloten, zegt de gewapende groep.

Hezbollah zegt in een verklaring op de rand van een "historische overwinning" te staan. Volgens het tienpuntenplan voor het staakt-het-vuren tussen Israël, de VS en Iran geldt het akkoord ook voor Israël en Hezbollah, maar vertegenwoordigers van Israël ontkennen dit. Het land voert nog altijd aanvallen op Libanon uit.

Hezbollah-parlementariër Ibrahim Moussawi zei tegen de pers dat Israël zich wel moet houden aan het staakt-het-vuren, omdat anders niemand dat gaat doen. De Libanese president Joseph Aoun zei het staakt-het-vuren te verwelkomen en zich ervoor in te zetten dat Libanon ook wordt betrokken bij een vredesplan voor de lange termijn.