Pesten is geen kindergrap maar een harde groepsdynamiek. Hoe ontstaan pestprocessen op school en werk – en welke rol speelt de zwijgende meerderheid?

Pesten begint zelden met een monster, maar bijna altijd met een groep die wegkijkt. In klassen, in verenigingen, appgroepen en op de werkvloer ontstaat een destructieve groepsdynamiek waarin één persoon langzaam wordt gedegradeerd tot mikpunt – terwijl de rest toekijkt, meelacht of zwijgt.

Psychologen beschrijven pesten als systematisch buitensluiten, vernederen en kleineren door meerdere mensen, vaak over maanden of zelfs jaren. Het gaat dus niet om een mislukte grap, maar om een patroon: niet meer worden uitgenodigd in de WhatsApp-groep, stekelige opmerkingen tijdens vergaderingen, of steeds de vervelendste klussen krijgen toebedeeld. In Duitsland zegt inmiddels meer dan een derde van de volwassenen ooit slachtoffer van pesten te zijn geweest. Nederlandse onderzoeken laten zien dat rond de 5% van de werknemers op dit moment op de werkvloer gepest wordt, wat neerkomt op honderden duizenden mensen.​

Hoe het begint: leidinggevenden of informele alfa’s die subtiel of openlijk naar beneden trappen.

De motor achter dat gedrag is vaak minder duivels dan onaangenaam menselijk. Veel daders dragen zelf oude kwetsuren of een wankel zelfbeeld mee, en voelen zich tijdelijk sterker door een ander omlaag te duwen. Een gemeenschappelijke “zondebok” smeedt bovendien groepsgevoel: je hoort ergens bij, zolang je maar niet degene bent óp wie wordt gejaagd. De macht werkt bijna altijd van boven naar beneden: leidinggevenden of informele alfa’s die subtiel of openlijk naar beneden trappen.

Voor slachtoffers voelt het tegenovergestelde: machteloosheid en totale afhankelijkheid van de groep. Wie het mikpunt wordt, trekt zich vaak eerst terug in de hoop dat het vanzelf overgaat – precies het signaal waar pesters op wachten. Hoe langer de situatie voortduurt, hoe meer iemand de vernedering internaliseert en gaat geloven dat hij of zij het “wel zal hebben verdiend”. De psychische en fysieke schade is goed gedocumenteerd: van slaapproblemen en depressies tot verhoogd ziekteverzuim en burn-out.

Pesten is allang geen kinderprobleem meer In Duitsland zegt ruim 37% van de volwassenen ooit slachtoffer van pesten te zijn geweest, dat zijn zo’n 19 miljoen mensen. In Nederland meldt rond de 5% van de werknemers dat zij op het werk worden gepest, goed voor enkele honderdduizenden mensen. Pesten leidt tot gemiddeld extra verzuimdagen en kost werkgevers honderden miljoenen euro’s per jaar. Dat maakt pesten niet alleen een persoonlijk drama, maar ook een fors sociaal en economisch probleem.

Toch is pesten geen natuurkracht. In scholen wordt al gewerkt met het zogeheten “No Blame Approach”, waarbij betrokken leerlingen niet worden beschuldigd maar juist als mede-oplossers worden aangesproken. Door hen actief te laten nadenken over het perspectief van het slachtoffer en over concrete oplossingen, kan in een groot deel van de gevallen het pestgedrag binnen korte tijd sterk worden teruggedrongen. Voor volwassenen geldt hetzelfde principe: documenteren, een bondgenoot zoeken, leidinggevenden aanspreken – en als het niet anders kan, bewust kiezen voor vertrek uit een giftige omgeving.

De ongemakkelijke conclusie: pesten stopt pas als de groep zijn eigen rol onder ogen ziet. Niet de “rotte appel” is beslissend, maar de stilte van iedereen die het eigenlijk wél ziet.