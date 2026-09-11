Wie gisteren nog twijfelde over een iPhone 17 voor €969, betaalt vandaag €1.119 voor exact hetzelfde toestel. Na de onthulling van de iPhone Duo en de iPhone 18 Pro op 9 september heeft Apple zonder ophef de adviesprijs van alle bestaande iPhones in Nederland verhoogd, in bijna alle gevallen met €150.

Omgekeerde wereld

September is traditioneel een gunstige maand voor wie niet per se de allernieuwste iPhone hoeft: oudere modellen schuiven een trede omlaag en worden goedkoper. Dit jaar werkt dat ineens anders. Na de presentatie van de nieuwste iPhones paste Apple ook de prijzen aan van de modellen die in het assortiment blijven, alleen ging de prijs niet omlaag, maar juist fors omhoog. Dat is opvallend, omdat Apple bij de introductie van een nieuwe generatie doorgaans juist ruimte maakt voor oudere modellen door de prijzen te verlagen.

Wie een 'voordelige' iPhone wilde scoren na het Apple-event, is een dag te laat.

Hoeveel erbij?

De iPhone 17 (256 GB) kostte bij Apple €969. Vanaf nu betaal je voor exact hetzelfde toestel €1.119, een prijsverhoging van €150. De iPhone 16, het model uit 2024 dat Apple nog steeds verkoopt, werd eveneens €150 duurder en kost nu boven de duizend euro. Bij de iPhone Air bleef de verhoging op de 256 GB- en 512 GB-versie beperkt tot €100, maar bij de uitvoering met 1 TB opslag liep de verhoging veel verder op: van €1.729 naar €2.079, maar liefst €350 meer.

Het budgetmodel werd het hardst geraakt

De relatief betaalbare iPhone 17e is flink in prijs gestegen. De 256 GB-versie kostte €719, maar staat nu voor €869 in de Apple Store. Dat is een stijging van bijna 21 procent, procentueel de grootste klap in het hele assortiment. Voor wie juist een betaalbare iPhone zocht, is dat slecht nieuws: het toestel was bedoeld als de toegankelijke instapper, maar het prijsverschil met duurdere modellen wordt door deze verhoging kleiner.

Geheugenchips als boosdoener

De prijzen van DRAM-geheugen stegen in het eerste kwartaal van 2026 met 98 procent. Die stijging, door experts "RAMageddon" genoemd, wordt gedreven door een hausse in de bouw van AI-datacenters. Apple verhoogde eerder al de verkoopprijzen van MacBooks en iPads om de sterk gestegen kosten voor geheugenchips te compenseren, zo schreven we in juni . De prijzen van de iPhone bleven toen nog gelijk. Dat is nu voorbij.

Wanneer stopt het?

Voorlopig niet. Het tekort aan geheugenchips treft niet alleen Apple; ook Microsoft, Samsung, Lenovo, HP en Dell hebben hun prijzen verhoogd. Geheugenfabrikant Micron verwacht dat de gespannen situatie op de markt tot 2027 kan aanhouden. In de Verenigde Staten bedroeg de verhoging $100, dus de Nederlandse stijging valt relatief zwaarder uit. Het instapmodel blijft op 256 GB: Apple compenseert de hogere prijs deze keer niet met meer opslag.

Alle aandacht gaat vandaag naar de eerste vouwbare iPhone en de glimmende 18 Pro. Het verhaal dat miljoenen Nederlanders raakt, speelt zich af bij de toestellen die al in de winkel lagen: exact dezelfde telefoon, voor meer geld.