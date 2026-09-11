Oad doet geen uitspraken over fatale busreis en reizigers

ENTER (ANP) - Reisorganisatie Oad doet geen uitspraken over de busreis van het bedrijf waarbij bij een ongeluk vijf personen omkwamen. De woordvoerder zegt om privacyredenen niets te kunnen zeggen over deelnemers aan de reis of over het eerdere verloop van de reis. Door het ongeluk in het Zwitserse kanton Graubünden raakten ook veertig personen gewond.

Ook opstappunten van de reis worden niet gedeeld. Voor verdere informatievoorziening verwijst Oad naar de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR).

De woordvoerder laat wel weten dat Oad direct nadat het ongeluk bekend werd "een aantal personeelsleden" naar de betreffende locatie heeft gestuurd. Die zijn ondertussen ter plekke.