Appt je hotel over je boeking? Niet zomaar reageren, check eerst dit lijstje

Je boekt een hotel via Booking.com , alles is bevestigd, en dan krijg je ineens een appje. Van je hotel zelf, zo lijkt het: met je échte naam, je échte boekingsnummer en je échte reisdata erbij. Of je binnen 24 uur je betaalgegevens wilt bevestigen, anders vervalt je reservering.

Klinkt overtuigend? Dat is precies het probleem. Meldingen over dit soort fraude zijn dit vakantieseizoen met meer dan 560 procent gestegen. Wij zetten op een rij hoe de truc werkt en hoe je checkt of jouw boeking wél veilig is.

Waarom dit ineens zo hard groeit

De Fraudehelpdesk ontving in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 400 meldingen over oplichting rond Booking.com, tegenover nog geen 60 in dezelfde periode vorig jaar. Ruim 360 van de recente melders werden specifiek via WhatsApp benaderd; een jaar eerder waren dat er nog maar een handjevol.

De verklaring ligt bij een cyberaanval op Booking.com eerder dit jaar. Daarbij zijn geen bankgegevens buitgemaakt, maar wel contactgegevens van reizigers. Criminelen gebruiken die nu om heel gericht en overtuigend te appen, mailen of bellen — inclusief kloppende details over jouw specifieke verblijf.

Zo herken je het trucje

Oplichters doen zich voor als het hotel of als Booking.com zelf. Ze sturen een link die naar een pagina leidt die griezelig goed op de echte site lijkt, tot en met een foto van "jouw" hotel en de juiste reisdata aan toe. Via die nepsite wordt gevraagd om betaalgegevens opnieuw in te voeren, "om je boeking veilig te stellen". Doe je dat, dan lever je je geld en gevoelige gegevens zo in bij de oplichters, soms met kopie van paspoort en al.

Check of jouw boeking veilig is: 6 signalen

1. Kreeg je een appje in plaats van een mail? Booking.com en de meeste hotels communiceren belangrijke zaken zoals betalingen doorgaans niet via WhatsApp. Een dringend verzoek via een chatapp is al reden voor argwaan.

2. Staat er tijdsdruk in het bericht? "Bevestig binnen 24 uur, anders vervalt je reservering" is een klassieke truc om je te laten klikken zonder na te denken.

3. Klopt de link écht? Kijk goed naar het webadres. Oplichters gebruiken domeinen die op het eerste gezicht identiek lijken, maar net een letter of teken afwijken van booking.com.

4. Wordt er om je betaalgegevens gevraagd via een link? Booking.com vraagt je nooit om via een toegestuurde link opnieuw je creditcardgegevens in te voeren. Twijfel je? Log dan zelf, via de officiële app of door de URL zelf te typen, in op je account.

5. Is het bericht "toevallig" heel compleet? Juist omdat oplichters over echte boekingsgegevens beschikken, lijkt een bericht extra betrouwbaar. Laat je daar niet door geruststellen — precies dát detail wordt nu misbruikt.

6. Twijfel je nog steeds? Neem dan rechtstreeks contact op met het hotel of met Booking.com, via een telefoonnummer of chatfunctie die je zelf opzoekt — nooit via de gegevens uit het verdachte bericht zelf.

Al gegevens ingevoerd via een verdachte link? Neem dan meteen contact op met je bank om eventuele betalingen te blokkeren, wijzig je Booking.com-wachtwoord en meld het incident bij de Fraudehelpdesk. Boek je binnenkort nog iets? Gebruik bij voorkeur een creditcard voor betere fraudebescherming en zet twee-stapsverificatie aan op je account. Een gezonde portie achterdocht kan je een hoop ellende schelen.