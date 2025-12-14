ECONOMIE
Hoeveel Booking stiekem van je vakantie inpikt

Economie
door Gerard Driehuis
zondag, 14 december 2025 om 14:30
Booking.com presenteert zich graag als gulle reisvriend met “Genius‑kortingen” en gratis upgrades, maar een flink deel van je vakantiegeld vloeit stilletjes naar het platform zelf. Wereldwijd rekende moederbedrijf Booking Holdings in 2024 een omzet van zo’n 23 tot 24 miljard euro en een winst van bijna 6 miljard euro, met een winstmarge waar veel multinationals alleen van kunnen dromen. Die winst wordt voor een belangrijk deel gedragen door de commissies die hoteliers moeten afdragen. Het AD deed onderzoek en het is nog erger dan je dacht. Een onderzoeksjournalist van het AD benaderde accommodaties waar hij via Booking de afgelopen jaren verbleef om te onderzoeken hoeveel hij aan Booking had betaald en hoeveel de accommodatie had gekregen.
„Booking is gewoon een monopolist”, zegt een ondernemer, die anoniem wil blijven. „Als zij de commissie met 5 procent willen verhogen, kunnen we daar niks tegen doen.”
- AD: wat Booking aan je verdient
Voor veel kleine hotels begint die commissie rond de 15 procent per boeking, maar wie beter zichtbaar wil zijn, kan via programma’s als “Preferred Partner” en extra zichtbaarheid makkelijk richting 25 à 30 procent gaan. Een Europese brancheorganisatie schat dat in sommige markten bijna driekwart van alle niet‑direct geboekte kamers via Booking loopt, waardoor ondernemers zich “een ketting om de nek” voelen. Je moet als hoteleigenaar wel ,met Booking werken, maar het kost je handen met geld.
De consument ziet vooral korting. Maar die Genius‑deal van 10 tot 20 procent wordt volgens hotelier Niels ten Cate simpelweg betaald door het hotel: “Jij krijgt tien euro korting, ik krijg tien euro minder voor de kamer.” En jarenlang mochten hotels in Europa op hun eigen site geen lagere prijzen tonen dan op Booking, een praktijk die het EU‑Hof inmiddels in strijd met het mededingingsrecht acht.
De ongemakkelijke vraag blijft dan: hoeveel van je vakantiebudget gaat echt naar dat gezellige pension – en hoeveel naar het machtigste boekingsloket ter wereld?
​Tip: zoek op Booking een hotel en boek vervolgens rechtstreeks.

