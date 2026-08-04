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Burgemeester Venray: impact natuurbrand is groot

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 augustus 2026 om 9:59
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OOSTROM (ANP) - De impact van de brand in de Boschhuizerbergen ten oosten van Venray is "groot", zegt Michiel Uitdehaag, burgemeester van Venray. Hij is zelf nog niet in het getroffen gebied geweest. "Maar een vierkante kilometer, ongeveer 100 hectare, dat is een enorm gebied. En ik ga ervan uit dat van die natuur weinig meer over is. Dat is dramatisch."
De burgemeester bezocht dinsdagochtend de parkeerplaats bij hotel Asteria in Venray, waar hulpdiensten zich hebben verzameld. Hij sprak onder meer met een aantal brandweermensen. "Dan hoor je hoe groot de impact ook voor hen is, fysiek en mentaal. Ze hebben afgelopen nacht in het donker heel hard door moeten werken. Ze zijn blij dat de blushelikopter er weer is."
In de omgeving zijn een camping en vier woningen ontruimd. "We proberen die mensen allemaal zo goed mogelijk te informeren en gerust te stellen. Gelukkig is het de brandweer tot nu toe gelukt om die locaties veilig te houden. De mensen zijn vooral geëvacueerd vanwege de rookoverlast."
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