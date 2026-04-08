Arabische landen hopen op verbetering na bestand Iran

door anp
woensdag, 08 april 2026 om 11:50
CAÏRO (ANP/DPA/AFP) - Arabische landen zijn blij dat Iran en de Verenigde Staten hebben afgesproken om elkaar twee weken niet aan te vallen. Het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een "eerste stap richting de-escalatie". Saudi-Arabië hoopt dat er een deal komt te liggen die de regio weer stabiliteit brengt. Ook Oman, Egypte en Irak hebben zich voorzichtig positief uitgelaten. De Verenigde Arabische Emiraten hebben volgens een functionaris reden om blij te zijn.
"Voorlopig heeft de wereld een ramp kunnen vermijden. Maar er is geen ruimte voor laksheid", schrijft de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken Badr Albusaidi op X. De meeste landen, zoals ook Egypte en Irak, zeggen dat er nu ruimte is ontstaan voor overleg.
De Verenigde Arabische Emiraten hebben "overwonnen" in deze oorlog, zegt de hoge functionaris Anwar Gargash. Het land is in het conflict vaak aangevallen vanuit Iran.
