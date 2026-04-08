Hoe tennis 10 jaar aan je leven kan toevoegen (meer dan welke andere sport dan ook)

Vergeet uren zweten in de sportschool of eindeloos joggen door het park. Wie écht langer wil leven, kan beter een tennisracket oppakken. Dat blijkt keer op keer uit grote wetenschappelijke studies.

Een Deense studie die 25 jaar duurde, laat zien dat tennissers gemiddeld bijna tien jaar langer leven dan mensen die niet sporten. Dat komt neer op bijna drie keer zoveel gezondheidswinst als bij joggers en zelfs zes keer meer dan bij sportschoolgangers. En daar blijft het niet bij: een grootschalige analyse in BMJ Medicine laat zien dat tennissers 15 procent minder kans hebben om te overlijden. Geen enkele andere sport scoort zo hoog.

Meer dan een spelletje

Wat maakt tennis zo bijzonder? Volgens sportwetenschapper Mark Kovacs is het simpel: “Tennis is een van de meest complete full-body workouts die er zijn”, zegt hij tegen The Telegraph. Anders dan in de sportschool beweeg je niet alleen recht vooruit, maar alle kanten op: draaien, sprinten, zijwaarts glijden.

Dat soort bewegingen zijn precies wat je nodig hebt om soepel en stabiel te blijven naarmate je ouder wordt.

Intervaltraining

Ook je hart profiteert. Volgens sportarts Babette Pluim van de KNLTB lijkt tennis sterk op intervaltraining: korte, explosieve inspanningen afgewisseld met rust.

“Tijdens die pieken schiet je hartslag omhoog”, legt ze uit. “En juist het vermogen om daarna snel te herstellen is een sterke voorspeller van een gezond hart.” Mensen bij wie de hartslag snel daalt na inspanning, hebben aantoonbaar minder kans op hartziekten.

Sterkere botten en betere balans

Elke sprint, stop en draai op de baan belast je botten en spieren. En dat is goed nieuws. “Tennis stimuleert botgroei”, zegt Pluim. “Bij spelers zien we vaak een botdichtheid die 10 tot 20 procent hoger ligt in de dominante arm.”

Daarnaast train je je snelle spiervezels; precies de spierkracht die je nodig hebt om vallen te voorkomen.

Ook je brein doet mee

Misschien wel het grootste voordeel zit in je hoofd. “Tennis is eigenlijk beslissingen nemen op topsnelheid”, zegt Kovacs. “Je verwerkt constant informatie, voorspelt wat je tegenstander doet en kiest je volgende zet.”

Die combinatie van denken en bewegen is goud waard. Onderzoekers vermoeden dat die mix het risico op dementie verlaagt. Je hersenen blijven scherp, omdat geen rally ooit hetzelfde is.

Plezier

Misschien wel de belangrijkste reden: tennis is leuk. Je speelt samen, daagt elkaar uit en merkt snel vooruitgang.

Of zoals Kovacs het samenvat: “Je hoeft geen topper te zijn om de voordelen te voelen. Of je nu op Wimbledon staat of op een doordeweekse avond een balletje slaat, je lichaam en brein profiteren altijd.”

Misschien is dat wel het echte geheim van een lang leven: een sport die je volhoudt, omdat je elke keer weer zin hebt om je in het zweet te werken.