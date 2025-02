Architect Carel Weeber op 87-jarige leeftijd overleden

WILLEMSTAD (ANP) - De Curaçaose architect Carel Weeber is zondag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn broer Frans Pacho Weeber bekendgemaakt op Facebook.

"Pacho verliest zijn oudste broer. Vandaag is Carel Weeber, bekend en succesvol architect met Curaçaose wortels, overleden", schrijft de broer van Weeber.

Weeber (1937) stond bekend om zijn soms omstreden bouwwerken, zoals de Zwarte Madonna in het centrum van Den Haag. Dit wooncomplex werd in 1985 opgeleverd. In 2007 werd het gebouw gesloopt om plaats te maken voor kantoortorens en een woonflat. Ook het appartementencomplex De Peperklip en gevangenis De Schie in Rotterdam werden door Weeber ontworpen.

Nieuwe truttigheid

Naast zijn bouwwerken waren ook zijn uitspraken soms provocerend. Zo bedacht hij de term Nieuwe truttigheid, waarmee hij kritiek uitte op de Nederlandse architectuur.

De architect werd geboren in Nijmegen en groeide op in Curaçao. Naast architect was Weeber emeritus hoogleraar van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft. In 2005 keerde hij terug naar Curaçao.