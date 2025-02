Extra militairen naar Guantánamo Bay voor immens kamp voor illegalen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft volgens het Witte Huis extra manschappen gestuurd naar de beruchte Amerikaanse marinebasis Guantánamo Bay om op die plek een groot detentiecentrum voor illegale immigranten in te richten. De basis aan de Cubaanse Baai van Guantánamo werd in 1903 voor onbepaalde tijd gehuurd van de Cubaanse regering en is geen Amerikaans grondgebied. Cuba bestrijdt de geldigheid van het contract van destijds.

In 2002 werd er een gevangenkamp voor van terrorisme verdachte buitenlanders opgezet, omdat ze bij gevangenhouding op Amerikaans grondgebied beschermd zouden worden door de rechten van verdachten in de VS. Er zaten ooit bijna achthonderd terreurverdachten zonder enige vorm van proces vast en er zouden er nu vijftien gevangen zitten. Volgens Trump heeft het gevangenenkamp plaats voor 30.000 gedetineerden en kan dat worden verdubbeld. Hij denkt er illegalen op te sluiten die zich niet kunnen identificeren en die een strafbaar feit hebben gepleegd.