ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ontduik blowend Duitse militaire dienst, tipt linkse leider

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 20:28
anp201125234 1
BERLIJN (ANP) - Duitse jongeren die willen ontkomen aan de nieuwe militaire dienst, kunnen te rade bij de radicaal-linkse partij Die Linke. Die werkt aan een gids met tips om afgekeurd te worden. Stoned bij de keuring verschijnen bijvoorbeeld, zegt partijleider Jan van Aken.
Omdat de Duitse krijgsmacht dringend veel meer personeel zoekt, moeten 17-jarige jongemannen binnenkort verschijnen voor een keuring en een gesprek. Die zijn voorlopig bedoeld om geschikte vrijwilligers te vinden, maar als het nodig is worden in de toekomst mogelijk deelnemers aangewezen.
Daar lijken heel wat jongeren in Duitsland, waar antimilitarisme sinds de Tweede Wereldoorlog breed leeft, geen trek in te hebben. "Wij helpen graag met tips en trucs hoe je afgekeurd kunt worden", zegt Van Aken tegen nieuwssite t-online. "Een stevige joint voor de keuring kan bijvoorbeeld helpen als ongeschikt aangemerkt te worden."
Een dienstweigeraar laat de samenleving niet in de steek, maar is juist dapper, stelt de linkse politicus.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

shutterstock_2704720677

Dividend dat elk jaar groeit: ontdek de 10 wereldspelers die zekerheid en solide koerswinst combineren

Loading