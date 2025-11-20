Ontduik blowend Duitse militaire dienst, tipt linkse leider

BERLIJN (ANP) - Duitse jongeren die willen ontkomen aan de nieuwe militaire dienst, kunnen te rade bij de radicaal-linkse partij Die Linke. Die werkt aan een gids met tips om afgekeurd te worden. Stoned bij de keuring verschijnen bijvoorbeeld, zegt partijleider Jan van Aken.

Omdat de Duitse krijgsmacht dringend veel meer personeel zoekt, moeten 17-jarige jongemannen binnenkort verschijnen voor een keuring en een gesprek. Die zijn voorlopig bedoeld om geschikte vrijwilligers te vinden, maar als het nodig is worden in de toekomst mogelijk deelnemers aangewezen.

Daar lijken heel wat jongeren in Duitsland, waar antimilitarisme sinds de Tweede Wereldoorlog breed leeft, geen trek in te hebben. "Wij helpen graag met tips en trucs hoe je afgekeurd kunt worden", zegt Van Aken tegen nieuwssite t-online. "Een stevige joint voor de keuring kan bijvoorbeeld helpen als ongeschikt aangemerkt te worden."

Een dienstweigeraar laat de samenleving niet in de steek, maar is juist dapper, stelt de linkse politicus.