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Argentijnse rechter beveelt teruggave Goudstikker-schilderij

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 17:14
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BUENOS AIRES (ANP) - Het door nazi's geroofde schilderij uit de Goudstikker-collectie moet worden teruggegeven aan de erfgenaam van die Joodse kunstverzamelaar. Dat heeft een rechter in Argentinië besloten, meldt de Argentijnse krant Clarin.
Het schilderij, genaamd Damesportret, dook vorig jaar op nadat een AD-journalist het werk had gespot op een verkoopadvertentie voor een huis in Argentinië. Het bleek te hangen bij de dochter en schoonzoon van de nazi Friedrich Kadgien, die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken had meegenomen naar Argentinië. Zij zijn inmiddels aangeklaagd voor het verbergen van de schilderijen.
Het geroofde schilderij wordt nu teruggegeven aan Marei von Saher, schoondochter en enig erfgenaam van Jacques Goudstikker. Zij wil het werk volgens Clarin tijdelijk tentoonstellen in het Holocaust-museum van Buenos Aires.
De in Amsterdam woonachtige Goudstikker stierf in het eerste oorlogsjaar. Zijn kunstverzameling kwam daarna in handen van de nazi's.
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