Groei voor industrieconcern VDL, orderportefeuille dikt aan

EINDHOVEN (ANP) - Industrieconcern VDL Groep heeft in de eerste helft van dit jaar meer omzet en winst behaald, terwijl ook de orderportefeuille fors toenam. Het familiebedrijf uit Eindhoven denkt dat de groei in de tweede helft wordt doorgezet. VDL is onder meer een toeleverancier aan de Nederlandse chipindustrie en in de fabriek in het Limburgse Born wordt gewerkt aan militaire drones.

De omzet bedroeg in de eerste zes maanden bijna 2,1 miljard euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst steeg met 11 procent tot 59 miljoen euro. De orderportefeuille is meer dan 2,3 miljard euro waard, 27 procent meer dan begin dit jaar.

President-directeur Willem van der Leegte van VDL zegt positief gestemd te zijn. "Voor het tweede halfjaar verwachten we verder door te groeien, vooral gedreven door onze activiteiten in hightech en defensie. In food, energy en infra zijn we ook goed gepositioneerd. Deze prognose wordt ondersteund door de sterke onderliggende trend van onze orderportefeuille."