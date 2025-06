Argentinië veroordeelt 'Iraanse dreigementen' tegen IAEA-topman

BUENOS AIRES (ANP/AFP/DPA) - Argentinië heeft steun uitgesproken voor de topman van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), de Argentijn Rafael Grossi. Het ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt "de bedreigingen aan zijn adres vanuit Iran" en wil dat de Iraanse autoriteiten de veiligheid van Grossi en zijn team garanderen.

Argentinië specificeerde niet om wat voor dreigementen het gaat, maar Grossi heeft kritiek gekregen vanuit Iran. Hij heeft zijn "plicht verraden" door de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op nucleaire installaties niet expliciet te veroordelen, schreef de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi op X. Hij zei ook dat de IAEA-topman gebombardeerde locaties wilde bezoeken en daarbij mogelijk kwade bedoelingen had.

Iran is ontstemd over een IAEA-resolutie van 12 juni, een dag voordat Israël een verrassingsaanval uitvoerde. Daarin stond dat Iran zich niet aan zijn verplichtingen hield. Volgens Iran gaf die resolutie Israël een excuus om aan te vallen. In de Iraanse krant Kayhan werd al opgeroepen tot de arrestatie en executie van Grossi, die spionage voor Israël werd verweten.

'Onacceptabel'

Vanuit de Verenigde Staten klonk ondertussen ook steun voor Grossi. "Oproepen in Iran om IAEA-directeur-generaal Grossi te arresteren en te executeren zijn onacceptabel en moeten worden veroordeeld", aldus minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Hij prees "de toewijding en de professionaliteit" van Grossi en zijn internationale toezichthouder IAEA.

Over de impact van de Israëlische en Amerikaanse aanvallen op het Iraanse atoomprogramma bestaat ondertussen nog onduidelijkheid. Grossi zei tegen het Amerikaanse CBS News dat Iran mogelijk binnen enkele maanden weer verrijkt uranium kan produceren.