Rijkswaterstaat zet hitteprotocol in voor gestrande weggebruikers

UTRECHT (ANP) - Rijkswaterstaat stelt voor maandag het hitteprotocol in voor bijna het hele land. Het hitteprotocol geldt sinds zondagochtend 10.00 uur al voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Vanaf maandag 10.00 uur komen daar Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel bij. Met het protocol worden gestrande weggebruikers zo snel mogelijk geholpen.

Het hitteprotocol houdt onder meer in dat naar ieder pechgeval meteen een bergingsauto meegaat. Dit om te voorkomen dat mensen te lang in de hitte langs de weg staan. Want, zo legt Rijkswaterstaat uit, "met hoge buitentemperaturen kan de temperatuur van het wegdek oplopen tot boven de 50 °C". Het protocol geldt tussen 10.00 uur en 20.00 uur.

Weggebruikers krijgen bovendien het advies om voldoende water mee te nemen, "ook als je maar een kort stukje de weg op gaat". Verder is het verstandig om een paraplu in de auto te leggen. "Als je in tropische temperaturen met pech langs de weg komt te staan biedt een paraplu goede bescherming tegen de zon."