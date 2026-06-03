ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Arib: Tweede Kamer was niet voorbereid op een pandemie

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 10:42
anp030626090 1
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib woensdag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.
De Kamer vernam de signalen over het coronavirus "net als anderen" via de media. Volgens Arib lag er geen plan klaar over hoe de Kamer om moest gaan met een pandemie. Een pandemie was ook nog nooit voorgekomen, aldus Arib, die stelt dat de Mexicaanse griep anders was vanwege het tijdelijke karakter van het virus.
Zij benadrukt dat er wel crisisplannen waren, maar vooral gericht op "fysieke veiligheid", bijvoorbeeld bij een aanslag. Later werd er wel een crisisplan corona opgesteld, maar Arib was daar naar eigen zeggen niet genoeg bij betrokken. Zij had dat graag anders gezien.
Arib werd in juli 2022 zelf benoemd als voorzitter van de commissie die de parlementaire enquête over de coronacrisis voorbereidde. Maar niet lang erna verliet zij de Kamer nadat een onderzoek werd ingesteld naar haar gedrag.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (6)

Stille koopkrachtkampioenen: deze Nederlanders winnen wél van de inflatie

171618335_m

Vrouwen lopen veel meer risico op dementie: dit zijn de verrassende oorzaken

gandr-collage (1)

De verloren (in ieder geval niet gewonnen) oorlog kan Poetin de kop kosten.

299234422_m

Waarom veel 65-plussers op papier rijker zijn, maar het niet zo voelen

244594218_m

VN waarschuwt: er komt een zware El Niño aan met veel extreem weer

anp020626084 1

Russische geheime dienst ontdekt spyware op telefoons topfiguren

Loading