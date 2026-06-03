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Verbod op gezichtsbedekking bij demonstraties onzeker na kritiek

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 10:46
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DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil alternatieven voor het verbod op gezichtsbedekkende kleding bij demonstraties bespreken met de Tweede Kamer. Op het voorstel voor zo'n verbod kwam veel kritiek, schrijven ministers Pieter Heerma (Binnenlandse Zaken, CDA) en David van Weel (Justitie, VVD) in een Kamerbrief. Een woordvoerder van minister Heerma zegt nog niet of het wetsvoorstel definitief van de baan is.
"De kritiek richt zich op het gebrek aan nut en noodzaak, proportionaliteit, uitvoerbaarheid en een mogelijk te verwachten 'chilling effect'", vatten de twee ministers samen. Een 'chilling effect' houdt in dat mensen zich door dreigende straffen afgeschrikt kunnen voelen om te demonstreren.
De politie stelde voor om te kijken of gezichtsbedekkende kleding aan de wet toegevoegd kan worden als reden om zwaardere straffen op te leggen, mogelijk ook buiten demonstraties. In dat geval zou gezichtsbedekking bij demonstraties op zichzelf dus niet verboden zijn. "Wij zullen deze optie serieus onderzoeken", aldus de ministers.
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