Armani in besloten kring begraven nabij geboortestad

RIVALTA (ANP) - Modeontwerper Giorgio Armani is maandag in besloten kring begraven in het dorp Rivalta, nabij zijn geboorteplaats Piacenza. De ceremonie in de kerk van San Martino werd uitsluitend bijgewoond door familie en goede vrienden.

Volgens Italiaanse media stonden omwonenden langs de weg om de lijkwagen op te wachten en Armani een laatste eer te bewijzen. Hij werd naar zijn laatste rustplaats gebracht onder applaus en een regen van witte rozenblaadjes. Het gebied rond de kerk was afgezet "om veiligheidsredenen en om de privacy van de begrafenis te waarborgen".

In Milaan namen in het weekeinde duizenden mensen afscheid in het Teatro Armani. In de stad gold een officiële dag van rouw en bleven de Armani-winkels tijdelijk gesloten. Armani, die donderdag in Milaan overleed op 91-jarige leeftijd, bleef tot het laatst actief in zijn modehuis. De geplande viering van vijftig jaar Armani tijdens de komende Milan Fashion Week gaat volgens de organisatie gewoon door.