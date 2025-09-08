Spanje houdt staatsbegrafenis voor slachtoffers overstromingen

VALENCIA (ANP/AFP) - Spanje houdt volgende maand een ceremoniële staatsbegrafenis voor de slachtoffers van de dodelijke overstromingen van vorig jaar. Dat melden overheidsbronnen maandag.

De ceremonie vindt op 29 oktober plaats in het complex Ciudad de las Artes y las Ciencias in Valencia, precies een jaar nadat modderstromen aan 236 mensen het leven kostten en enorme schade aan de infrastructuur aanrichtten. Het was de dodelijkste ramp in het land in tientallen jaren.

De omvang van de schade in met name de regio Valencia, in het oosten van Spanje, kwam de autoriteiten op zware kritiek te staan. Er was veel verontwaardiging over de manier waarop de autoriteiten de ramp aanpakten en de manier waarop de politiek tegengestelde centrale en regionale overheden elkaar de schuld probeerden te geven.