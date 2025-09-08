ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spanje houdt staatsbegrafenis voor slachtoffers overstromingen

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 20:07
anp080925152 1
VALENCIA (ANP/AFP) - Spanje houdt volgende maand een ceremoniële staatsbegrafenis voor de slachtoffers van de dodelijke overstromingen van vorig jaar. Dat melden overheidsbronnen maandag.
De ceremonie vindt op 29 oktober plaats in het complex Ciudad de las Artes y las Ciencias in Valencia, precies een jaar nadat modderstromen aan 236 mensen het leven kostten en enorme schade aan de infrastructuur aanrichtten. Het was de dodelijkste ramp in het land in tientallen jaren.
De omvang van de schade in met name de regio Valencia, in het oosten van Spanje, kwam de autoriteiten op zware kritiek te staan. Er was veel verontwaardiging over de manier waarop de autoriteiten de ramp aanpakten en de manier waarop de politiek tegengestelde centrale en regionale overheden elkaar de schuld probeerden te geven.
Vorig artikel

Armani in besloten kring begraven nabij geboortestad

Volgend artikel

Ferrari-voorzitter krijgt jaar taakstraf om erfbelastinggeschil

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

generated-image (11)

The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel

206113222_l

De kracht van oogcontact: zo word je aantrekkelijker

ANP-523489173

Gen Z neemt hun ouders mee naar sollicitatiegesprekken (en experts vinden dat een slecht idee)