Frans parlement stemt premier Bayrou weg in vertrouwensstemming

De Franse premier François Bayrou heeft een vertrouwensstemming in het parlement verloren. Hij wordt daardoor gedwongen zijn ontslag in te dienen. Hij zal dat volgens de Franse zender BFMTV dinsdag doen.

De premier had de vertrouwensstemming zelf aangevraagd om een einde te maken aan de politieke impasse over zijn voorgenomen bezuinigingen.

Bayrou trad negen maanden geleden aan als premier, nadat zijn voorganger Michel Barnier in december ook al was weggestemd. Sinds Emmanuel Macron in 2017 aantrad als president, telde Frankrijk al zes premiers.