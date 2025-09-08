ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frans parlement stemt premier Bayrou weg in vertrouwensstemming

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 19:06
bijgewerkt om maandag, 08 september 2025 om 19:11
anp080925146 1
De Franse premier François Bayrou heeft een vertrouwensstemming in het parlement verloren. Hij wordt daardoor gedwongen zijn ontslag in te dienen. Hij zal dat volgens de Franse zender BFMTV dinsdag doen.
De premier had de vertrouwensstemming zelf aangevraagd om een einde te maken aan de politieke impasse over zijn voorgenomen bezuinigingen.
Bayrou trad negen maanden geleden aan als premier, nadat zijn voorganger Michel Barnier in december ook al was weggestemd. Sinds Emmanuel Macron in 2017 aantrad als president, telde Frankrijk al zes premiers.
Vorig artikel

Overeenkomst Soldaat van Oranje en ministerie over NAVO-top

Volgend artikel

Armani in besloten kring begraven nabij geboortestad

POPULAIR NIEUWS

IMG_2435

Alarm voor (oudere) dropeters

generated-image (9)

10 gewoontes van mensen die zich niets aantrekken van wat anderen van ze denken

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

generated-image (11)

The Economist: Wat als de AI-aandelenmarkt instort? – Analyse van een mogelijke zeepbel

206113222_l

De kracht van oogcontact: zo word je aantrekkelijker

ANP-523489173

Gen Z neemt hun ouders mee naar sollicitatiegesprekken (en experts vinden dat een slecht idee)