Armenië verwerpt Russische suggestie voor EU-referendum

door anp
maandag, 01 juni 2026 om 12:31
JEREVAN (ANP/AFP) - De Armeense premier Nikol Pasjinjan heeft de Russische suggestie weerlegd om een referendum te houden over EU-toetreding. Dat zegt de Armeense leider in een video op Facebook. De Russische president Vladimir Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit om groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie.
Volgens Poetin doet Armenië er goed aan een dergelijke toetreding via een volksraadpleging voor te leggen, voordat het voor het land onmogelijk wordt om tegelijkertijd ook lid te zijn van het Euraziatische handelsblok EEU. Armenië neemt deel aan dat door Moskou geleide handelsblok, dat sinds 2015 bestaat.
Op Facebook noemde Pasjinjan het niet het moment om een referendum te houden, totdat de keuze voor de EU dan wel de EEU "onvermijdelijk" wordt.
Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang te beïnvloeden.
