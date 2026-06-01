NAVO vraagt parlementariërs wapenmakers van regels af te helpen

VILNIUS (ANP) - De NAVO roept de parlementen van NAVO-landen op te helpen regels te versoepelen die de wapenindustrie in de weg zouden zitten om meer te maken. "Jullie kunnen ons echt helpen om af te komen van alle obstakels" voor het opvoeren van de productie en samenwerking tussen industrieën, hield de plaatsvervanger van NAVO-topman Mark Rutte hen maandag voor.

De NAVO-landen voelen zich bedreigd door Rusland en minder zeker van de bescherming van de VS en willen zich snel herbewapenen. Maar de defensie-industrie kan dat niet bijbenen. Bijvoorbeeld doordat NAVO-landen hun eigen defensiebedrijven voortrekken, vindt de NAVO. Zij is kritisch over pogingen van Europese landen minder afhankelijk te worden van de dominante Amerikaanse wapenindustrie.

"Jullie kijken naar nationale regels", zei plaatsvervangend secretaris-generaal Radmila Sjekerinska tegen onder meer Tweede en Eerste Kamerleden. De krachten van zowel Europese als Amerikaanse bedrijven moeten worden aangesproken, onderstreepte ze.