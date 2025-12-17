Armoedefonds: stijging armoede gevolg van politieke keuzes

ROSMALEN (ANP) - Dat armoede in Nederland vorig jaar is gestegen is "geen toeval, maar het gevolg van politieke keuzes", vindt het Armoedefonds. Woensdag bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers naar buiten waaruit blijkt dat na een daling van vijf jaar de armoede in 2024 steeg.

551.000 mensen, of 3,1 procent van de bevolking, was in 2024 arm. Zij hebben na het betalen van de vaste lasten te weinig geld over voor andere basisbehoeften zoals eten en kleding. Daarnaast vallen 1,1 miljoen mensen in de categorie "bijna-arm".

De stijging heeft volgens het CBS onder andere te maken met het wegvallen van de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen. Het Armoedefonds stelt dat het uitblijven van structurele maatregelen of een vervanging voor de toeslag "mensen in onzekerheid, schulden en stress" stort.

"Zolang beleid mensen onder de armoedegrens duwt of daar laat zitten, blijft armoede een politieke keuze", zegt Henk de Graaf, directeur van het Armoedefonds.