Arrestatie in onderzoek naar geweld in circuit drugshandel

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft dinsdag in Tilburg een 44-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij de voorbereiding van twee ontvoeringen in het criminele circuit. De arrestatie vond plaats in het kader van een groot onderzoek naar internationale cocaïnehandel vanuit Zuid-Amerika. Vrijdag bepaalde de rechter-commissaris dat de man de komende twee weken in de cel blijft, zegt het Openbaar Ministerie.

Vier medeverdachten van de man werden de afgelopen maanden al aangehouden. Op 24 augustus vindt een eerste openbare rechtszitting in de zaak plaats.

Het OM gaat ervan uit dat de verdachten hebben gehandeld in opdracht van twee Nederlanders (42 en 47 jaar oud) die in februari in Colombia zijn gearresteerd op verdenking van drugshandel. In mei pakte de politie in Colombia nog een Nederlander op, in weer een ander drugsonderzoek. Naar de vrouw van deze verdachte wordt nog gezocht. Nederland heeft om uitlevering van de aangehouden verdachten verzocht.